Детский омбудсмен выступила на марафоне "Новое Знание"

Уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова поделилась личным опытом и рекомендациями по поводу выстраивания взаимоотношений между подростками и окружающим миром. Высокопоставленная госслужащая приняла участие в просветительском марафоне "Новое Знание".



Омбудсмен отметила, что любые конфликтные ситуации, в частности, те, которые развиваются внутри семьи, являются точкой роста для человека.

Кузнецова отметила, что ситуация всегда складывается по-разному. Исходя из этого необходимо выбирать правильные пути разрешения конфликта. В каких-то случаях лучше промолчать и абстрагироваться, при других обстоятельствах нужно обязательно проговорить с оппонентом все нюансы и выяснить отношения.

Омбудсмен обратила внимание, что чаще всего причиной затяжных конфликтов является страх детей высказаться, а также равнодушие взрослых. Кузнецова подчеркнула, что подростки всегда должны рассказывать о своих переживаниях родителям. Психологи и преподаватели могут оказать поддержку, но главной опорой для детей всегда остаются их родные люди.

Высокопоставленная госслужащая также отметила, что сейчас детям сложно разобраться в том, что такое "хорошо", а что такое "плохо". Родители должны внимательно относиться к своим наследникам и поддерживать их во всех трудных ситуациях.

Марафон "Новое Знание" начался 1 сентября. Более 150 известных лекторов делятся своими знаниями в рамках нескольких просветительских треков.