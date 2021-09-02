Об альтернативных вариантах применения знают не так много хозяек

Макароны в России – один из самых популярных гарниров. Как правило, пасту варят хотя бы раз в неделю. Однако воду после варки тут же сливают в раковину, но есть несколько необычных способов ее применения, о которых почти никто не знает. И очень зря.

Для варки риса

Если хотите, чтобы у крупы был более насыщенный вкус, но сварите ее в воде после макарон. Слейте воду в другую емкость, а после сварите в ней рис привычным способом.

Маска для волос

Для цветов

В случае, если волосы стали ломкими и пушистыми, тогда можно сделать маску на основе воды из-под макарон. Благодаря высокому содержанию крахмала локоны разгладятся и станут блестящими. Для этого достаточно намочить волосы этой водой, оставить на 10-15 минут и помыть голову с помощью шампуня.

Здесь опять-таки важен крахмал. Вода после варки пасты содержит в себе много минералов, которые будут полезны для комнатных растений.

Ванночка для ног

Слейте воду, дайте ей немного остыть, а после подержите в ней ноги. 10 минут будет достаточно. Такая ванночка снимет усталость и размягчит грубую кожу на ступнях.

Для приготовления соуса

Хозяйки знают, что крахмал добавляют для того, чтобы соус загустел. На основе воды после пасты можно приготовить любой соус. Но нужно следить за тем, чтобы изделие было из твердых сортов пшеницы.

Для приготовления супа

Блюдо, приготовленное на таком бульоне, получается более сытным. Можно сделать суп или овощи на пару.

Ранее "Утро.ру" рассказывало, как использовать кондиционер для белья при уборке.