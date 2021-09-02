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Макароны в России – один из самых популярных гарниров. Как правило, пасту варят хотя бы раз в неделю. Однако воду после варки тут же сливают в раковину, но есть несколько необычных способов ее применения, о которых почти никто не знает. И очень зря.
Если хотите, чтобы у крупы был более насыщенный вкус, но сварите ее в воде после макарон. Слейте воду в другую емкость, а после сварите в ней рис привычным способом.
Здесь опять-таки важен крахмал. Вода после варки пасты содержит в себе много минералов, которые будут полезны для комнатных растений.
Слейте воду, дайте ей немного остыть, а после подержите в ней ноги. 10 минут будет достаточно. Такая ванночка снимет усталость и размягчит грубую кожу на ступнях.
Хозяйки знают, что крахмал добавляют для того, чтобы соус загустел. На основе воды после пасты можно приготовить любой соус. Но нужно следить за тем, чтобы изделие было из твердых сортов пшеницы.
Блюдо, приготовленное на таком бульоне, получается более сытным. Можно сделать суп или овощи на пару.
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