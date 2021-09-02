Причина беспокойного сна и усталости: как нельзя ставить кровать

Причина беспокойного сна и усталости: как нельзя ставить кровать
Фото: Ute Grabowsky / photothek.net via / www.globallookpress.com
К выбору места для отдыха нужно подходить с умом

Так или иначе, большую часть времени дома мы проводим в кровати. Порой случается так, что даже здоровый и полноценный сон не восстанавливает запас сил и энергии. Отсюда целый ряд проблем: постоянная усталость, дают о себе знать различные заболевания, отсутствие желания чем-либо заниматься. Виной тому может быть неправильное расположение кровати и ряд других факторов, связанных с местом для отдыха. 

Размер

Кровать нужно побирать под размер комнаты, в которой она расположена. Слишком большая будет занимать собой все пространство. Постарайтесь выбирать кровать таких размеров, чтобы с каждой из сторон оставалось хотя бы по 50 сантиметров свободного пространства. 

Местоположение 

Нельзя ставить кровать напротив двери. Это оказывает психологический дискомфорт. А если за открытой дверью будет виднеться темный коридор, то о спокойном сне и вовсе можно забыть. 

По этой же причине не рекомендуется ставить кровать напротив зеркала. Многие знают о множестве суеверий, но дело не только в них. Зеркала напротив спального места, считают ученые, усиливают психологические тревоги и преумножают стресс. 

Кстати, причиной плохого сна могут также стать звуки, доносящиеся из-за соседней стены. Не ставьте кровать близко к месту, где может шуметь слив канализационной трубы или отжимающая вещи стиральная машина. 

Кондиционер 

Летом, конечно, хочется, чтобы в комнате было прохладно. Но если установить кровать под кондиционером, тогда готовьтесь постоянно болеть. Аналогичная ситуация и с батареями. Если в спальне будет слишком жарко, тогда о восстановлении сил можно даже и не мечтать. 

Ранее "Утро.ру" рассказывало о главных заблуждениях о правилах этикета. 

Юлия МИХАЙЛОВА
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