Подмосковных автовладельцев предупредили об опасности на дорогах

Погодные условия оставляют желать лучшего

Начало осени в столичном регионе ознаменовалось резким понижением температуры. Из-за заморозков дорожное покрытие стало более скользким, что может привести к увеличению количества ДТП.

На этом фоне эксперты областного Минтранса просят автовладельцев быть предельно внимательными во время управления машинами.

Превышение скоростного режима в таких условиях может привести к трагедии, отмечает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

К слову, недавно жителям Московской области рассказали о способе сэкономить на транспорте.

Источник: Подмосковье сегодня ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА
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