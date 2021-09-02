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Начало осени в столичном регионе ознаменовалось резким понижением температуры. Из-за заморозков дорожное покрытие стало более скользким, что может привести к увеличению количества ДТП.
На этом фоне эксперты областного Минтранса просят автовладельцев быть предельно внимательными во время управления машинами.
Превышение скоростного режима в таких условиях может привести к трагедии, отмечает интернет-издание "Подмосковье сегодня".
К слову, недавно жителям Московской области рассказали о способе сэкономить на транспорте.
Президент США пообещал украинскому коллеге санкции против России в случае "агрессии"
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