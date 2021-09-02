Погодные условия оставляют желать лучшего

Начало осени в столичном регионе ознаменовалось резким понижением температуры. Из-за заморозков дорожное покрытие стало более скользким, что может привести к увеличению количества ДТП.



На этом фоне эксперты областного Минтранса просят автовладельцев быть предельно внимательными во время управления машинами.

Превышение скоростного режима в таких условиях может привести к трагедии, отмечает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

К слову, недавно жителям Московской области рассказали о способе сэкономить на транспорте.