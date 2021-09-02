"Срамота": наряд министра культуры Крыма шокировал россиян

"Срамота": наряд министра культуры Крыма шокировал россиян
Фото: Nikolay Gyngazov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Чиновнице напомнили о правилах дресс-кода

Накануне во всех школах страны стартовал новый учебный год. В Крыму школьников с важным для них днем поздравляла министр культуры Арина Новосельская. Правда, и родителям, и детям запомнился больше наряд чиновницы, а не ее выступление. 

В школу-лицей имени Макаренко Новосельская явилась в белом кружевном костюме, который и стал предметом жарких обсуждений в Сети. Кто-то из очевидцев снял министра в стенах школы, позже опубликовав этот снимок в социальной сети "ВКонтакте". 

Большинство пользователей сошлись во мнении, что Новосельская грубо нарушила правила дресс-кода, тем самым подав школьникам и учителям не самый лучший пример. Мол, от учеников требуют, чтобы они ходили в костюмах и строгих юбках, а преподавателей нередко увольняют за фотографии в купальниках, а тут глава Министерства культуры в полупрозрачном наряде. 

 

"Директор школы сделала замечание этой "Эммануэль"? Или мило кивала ,дарила цветочки и столы накрывала с вкусняшками дорогими? А завтра придут молодые красивые девочки в школу и им расскажут, что нельзя носить распущенные волосы и одежду, которая нравится", "От министра культуры-культурой так и прет", "А где нижнее белье?", "Срамота",

– гневаются пользователи Сети. 

К слову, это уже не первый раз, когда Новосельская оказывается в центре скандала. Ранее министр выругалась матом прямо во время совещания у главы Крыма Сергея Аксенова. Чиновница забыла выключить микрофон, поэтому ее резкое замечание не осталось незамеченным. 

Источник: "ВКонтакте" ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА
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