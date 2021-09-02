Эксперт раскрыла тайный смысл оговорки Путина о Северной войне

Эксперт раскрыла тайный смысл оговорки Путина о Северной войне
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press / www.globallookpress.com
Некоторые считают, что глава РФ преследовал определенные цели

Путаница в войнах, которую допустил российский лидер Владимир Путин на открытом уроке в День знаний, могла быть неслучайной. Такого мнения придерживается глава регионального отделения РДШ в Коми Ольга Медведева. Опытный эксперт убеждена, что глава государства мог умышленно "оплошать".

Напомним, широкий резонанс получила ситуация со школьником, который не испугался и рискнул поправить российского главнокомандующего. Владимир Владимирович рассказывал о Северной войне 1700-1721 годов. В какой-то момент он ошибочно назвал ее Семилетней.

На помощь президенту России пришел школьник из Воркуты. Отважный молодой человек обратил внимание на то, что война была не Семилетней – она длилась 21 год. Глава государства поблагодарил смышленого ученика и продолжил свой рассказ.

Многие решили, что президент действительно оговорился. Однако Ольга Медведева полагает, что Путин мог специально допустить ошибку. Такой прием часто используют преподаватели в общении с учениками. Таким образом они проверяют внимательность и уровень знаний обучающихся. Возможно, именно такие цели преследовал Владимир Владимирович во время общения со школьниками.

Стоит отметить, что молодой человек сумел защитить честь своей школы и продемонстрировал президенту страны высокий уровень эрудированности современных учеников, пишет РИА "Новости".

К слову, вокруг поправившего президента мальчика поднялась большая шумиха. Недавно в Кремле заступились за школьника и попросили не критиковать его действия.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА
Гость306462
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