Место захоронения мэра столицы сровняли с землей

Юрия Лужкова не стало в 2019 году. Второго мэра столицы похоронили на Новодевичьем кладбище. Сегодня, 2 сентября, в СМИ появились фотографии с места захоронения политика.

Снимок опубликовал телеграм-канал "НеМалахов". На кадре заметно, что могилу бывшего градоначальника Москвы накрыли целлофаном. Судя по всему, сделали это накануне, потому что покрытие уже залило дождем.

Также неизвестные убрали крест, который лежит рядом. Там же лежат и несколько свежих гвоздик. Иными словами, по неясным причинам могилу Лужкова сровняли с землей.

Напомним, что похороны Лужкова проходили в закрытом формате. На прощальной церемонии присутствовали только самые близкие люди политика.

Отпевание проходило в храме Христа Спасителя, проводил его патриарх Кирилл. Хоронили экс-мэра в закрытом гробу. Однако супруга Лужкова, Елена Батурина, успела положить внутрь некий сверток.

К слову, позже родным пришлось объяснить, почему во время прощания с Юрием Михайловичем крышка гроба была закрыта. Ведь, как писали СМИ, до роковой операции на сердце в Мюнхене политик чувствовал себя отлично.