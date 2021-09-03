Соратница Зеленского раскрыла значение позы Байдена во время переговоров

Соратница Зеленского раскрыла значение позы Байдена во время переговоров
Фото: NASA / via Globallookpress.com / www.globallookpress.com
Предположение оказалось весьма нелестным для президента Незалежной

В соцсетях появилось фото со встречи лидеров Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена. Кадр опубликовал политтехнолог из Незалежной Олег Постернак в своем Фейсбуке, задавшись вопросом, как бы психологи прокомментировали позу главы Штатов, передает "Общественная служба новостей". На снимке Байден сидит, закинув ногу на ногу и отвернувшись от собеседника.

В комментариях развернулось оживленное обсуждение. Один из пользователей предположил, что президент США уснул, другой – что тот демонстрирует безразличие к украинскому коллеге. Отличилась соратница Зеленского, член партии "Слуга народа". Депутат Рады Елизавета Богуцкая заявила, что Байден, вероятно, желает отлучиться в уборную.

"А вы точно политик?" – поинтересовался у Богуцкой один из комментаторов в ответ на ее предположение.

Переговоры Байдена и Зеленского прошли в США 1 сентября, напоминает РИА ФАН. Домой президент Украины вернется с неожиданным подарком – американцы вручили ему книгу о травмах мозга.

 

 

Источник: Фейсбук ✓ Надежный источник
Кристина ЧЕРНИКОВА

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