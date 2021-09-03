Россиянам грозит штраф за хранение домашней консервации в подвале

Чтобы устроить в доме кладовку, помещение нужно оформить в собственность

Держать банки с солеными огурцами и прочей консервацией в подвале многоквартирного дома строжайше запрещено. За это предусмотрен штраф в размере 2-3 тысяч рублей для физических лиц, предупредил управляющий партнер юридической компании Freeviser Михаил Паюшин.

Россияне часто используют места общего пользования (МОП) – коридоры, чердаки, подвалы – для хранения личных вещей и продуктов. Но с 1 января 2021 г. в РФ вступили в силу поправки к мерам противопожарной безопасности, где четко прописан запрет на размещения в МОП любых предметов.

"Поправки предусматривают прямой запрет на размещение на путях эвакуации и эвакуационных выходах различных предметов. Это касается не только проходов, коридоров, лестничных площадок, но и подвальных помещений",

– рассказал юрист в комментарии РИА "Новости". За нарушение гражданам грозит штраф в размере 2-3 тыс.рублей, а если виновный выявлен не будет, то отвечать придется управляющей компании или ТСЖ – для них сумма штрафа значительно выше – 10-15 тысяч.

Впрочем, есть исключения. Если жилец оформит в собственность нежилое помещение в многоквартирном доме, то он может хранить там все, что угодно – в рамках закона, конечно. Многие застройщики сейчас сразу проектируют дома с кладовками на цокольном этаже, которые предлагают купить собственникам квартир как дополнительную площадь для хранения личных вещей.

Ранее дачников предупредили об ответственности за несогласованное спиливание деревьев на личном земельном участке. Есть и другие запреты, о которых важно знать владельцам садов и огородов. Например, частникам нельзя выращивать виноград сорта "изабелла" – это строгое постановление было принято в 1961 году и до сих пор не отменено.