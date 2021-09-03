Путин ответил на вопрос о наличии у него мобильного телефона

Отношение прездиента к сматрфонам не изменилось

Владимир Путин признался, что у него по-прежнему нет мобильного телефона. 

В ходе Восточного экономического форума Сергей Брилев поинтересовался, есть ли у президента России смартфон. Путин ответил отрицательно.

"Даже с питерских времен не осталось?"

– поинтересовался журналист, назвав при этом первые цифры номера. 

Напомним, что еще несколько лет назад Дмитрий Песков рассказал, что президент не пользуется смартфонами, подчеркнув, что в в Кремле по-прежнему пользуются закрытой связью. 

Источник: Телеграм-канал URA.ru ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА
новости партнеров
По теме

Пенсии похудеют: инфляция съела более 100 млрд. рублей пенсионных накоплений

Нынешние потери будущих российских пенсионеров могут оказаться не последними

"Проблем много": Путин строго одернул министра и не дал ему ответить

Глава Минфина попал в неловкую ситуацию

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей