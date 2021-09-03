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Владимир Путин признался, что у него по-прежнему нет мобильного телефона.
В ходе Восточного экономического форума Сергей Брилев поинтересовался, есть ли у президента России смартфон. Путин ответил отрицательно.
"Даже с питерских времен не осталось?"
– поинтересовался журналист, назвав при этом первые цифры номера.
Напомним, что еще несколько лет назад Дмитрий Песков рассказал, что президент не пользуется смартфонами, подчеркнув, что в в Кремле по-прежнему пользуются закрытой связью.
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