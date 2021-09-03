Отношение прездиента к сматрфонам не изменилось

Владимир Путин признался, что у него по-прежнему нет мобильного телефона.

В ходе Восточного экономического форума Сергей Брилев поинтересовался, есть ли у президента России смартфон. Путин ответил отрицательно.

"Даже с питерских времен не осталось?"

– поинтересовался журналист, назвав при этом первые цифры номера.

Напомним, что еще несколько лет назад Дмитрий Песков рассказал, что президент не пользуется смартфонами, подчеркнув, что в в Кремле по-прежнему пользуются закрытой связью.