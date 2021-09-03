Заготовки нужно ставить в определенных местах

Далеко не у всех хозяек есть погреб, в который можно сложить зимние заготовки. Однако хранение закруток в домашних условиях нередко приводит к тому, что со временем они начинают портиться. Например, рассол в банках с солеными огурцами начинает мутнеть, а сами плоды – плесневеть. Это происходит из-за того, что не учитываются определенные особенности.

Как хранить соленые огурцы в квартирных условиях

Вам повезло, если в вашей квартире есть лоджия или балкон. Также для места хранения подойдет кладовая. В случае, если этого нет, тогда можно соорудить небольшой стеллаж на кухне, расположив его под подоконником.

В случае, если дома слишком жарко и влажно, тогда хранить соленые огурцы рекомендуется в спальне под кроватью.

БАЛКОН

Хранить на балконе можно и нужно. Для этого подойдет закрытая емкость, в которую не проникает солнечный свет. Также рекомендуется установить небольшой отопительный прибор, который поможет установить комфортную для закруток температуру.

Необходимые условия

Обязательно проследите за тем, чтобы влажность в помещении, где хранятся закрутки, не превышала 75%. Температура при этом не должна быть выше четырех градусов и ниже нуля. Минусовая температура может испортить заготовки безвозвратно.

Еще одно условие касается солнечного света. Его должно быть минимум, потому что это может негативно сказаться на вкусе и сроках хранения.

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