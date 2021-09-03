Часть российских пенсионеров получит дополнительные выплаты

Часть российских пенсионеров получит дополнительные выплаты
Фото: Nikolay Gyngazov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Изменения вступят в силу в начале 2022 года

Жители Санкт-Петербурга смогут получить дополнительные выплаты в размере 15, 20 или 25 тысяч рублей. Об этом сообщил мэр северной столицы Александр Беглов. 

В своих социальных сетях Беглов сообщил, что пенсионеры, которые отмечают юбилей, смогут получить поддержку от властей города. 

"Петербуржцы, отметившие 90-летие получат 15 тысяч рублей, 95-летие – 20 тысяч, 100-летие и далее ежегодно – 25 тысяч рублей",

– объяснил градоначальник. 

Он также отметил, что старейшему жителю Санкт-Петербурга сейчас 107 лет. Нововведение вступит в силу с 1 января 2022 года. За последние два года число граждан, которые дожили до 90 лет, увеличилось на девять процентов, а тех, кто отметил вековой юбилей стало больше на 20%.

Ранее также была анонсирована поддержка учителей, пишет телеканал "360". Педагогам из северной столицы выплатят по 10 тысяч рублей единовременно. 

Около 120 тысяч учителей получат выплату от властей Петербурга. Средства поступят на счет до конца сентября. На поддержку государства также могут рассчитывать и школьные психологи, тренеры, воспитатели и учителя музыки. 

Источник: "ВКонтакте" ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА

Ответить:

Гость308215
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Гость307700
Господи, как же мне стыдно за россию. такая позорная, гоувенная страна стала.
над людьми издеваются откровенно !
свали в закат и там потухни
Гость307700
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120-летним почему не выплатят 30 тысяч а ?
горите в аду !
Гость307700
Пожаловаться Ответить
Господи, как же мне стыдно за россию. такая позорная, гоувенная страна стала.
над людьми издеваются откровенно !
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