Россиян предупредили об опасности распространения бубонной чумы

Россиян предупредили об опасности распространения бубонной чумы
Фото: pixabay.com
Переносчиками заболевания являются суслики

В Роспотребнадзоре предупредили о том, что в России имеется риск распространения бубонной чумы. Об этом сообщили представители ведомства Сергей Балахонов и Анна Попова.

Про угрозу вспышки заболевания Балахонов и Попова рассказали на Восточном экономическом форуме. По их словам, переносчиками бубонной чумы являются суслики.

Зараза может прийти из Монголии. На данный момент болезнь "поглотила" уже треть территории государства, передает РБК.

В июле этого года вспышка чумы была зафиксирована у границы РФ и Монголии. В нашей стране уже были выявлены единичные случаи инфицирования, однако ситуацию удалось взять под контроль.

"У нас прекратились случаи заболевания, но активность очага сохраняется, угроза остается", – отметил Балахонов.

Сергей обратил внимание на то, что многие недооценивают опасность бубонной чумы. Некоторые считают, что данная зараза осталась в прошлом. При этом если инфекция выйдет за пределы сегодняшних очагов, то человечество окажется под угрозой.

Эксперт объяснил – данную болезнь можно найти практически на всех континентах. Чума не затронула только Антарктиду и Австралию. В Центральной Азии, например, зараза распространилась на территории площадью около четырех миллионов квадратных километров, уточняет телеканал "360".

Балахонов напомнил, что чуму переносят не только грызуны, но и некоторые насекомые.  

Ранее ФСБ раскрыла планы Японии заразить Сибирь блохами. 

Источник: РБК ✓ Надежный источник
Анастасия ГОРЮНОВА

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ракеты, танки и бубонная чума
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