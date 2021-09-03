Объявленная к выборам 17-17 сентября акция #ВыбираемВместе организована по инициативе столичных предпринимателей

Программа "Миллион призов – #ВыбираемВместе" поможет восстановить спрос в секторе услуг и быстрее вернет интерес москвичей к посещению ресторанов и других мест проведения досуга. В этом убежден президент Союза предпринимателей и арендаторов РФ Андрей Бунич.

Акция #ВыбираемВместе проводится среди жителей Москвы, которые проголосуют онлайн, по инициативе предпринимателей. В первую очередь, она призвана стимулировать спрос и поможет бизнесу привлечь новых клиентов, отмечает Бунич. Кроме того, она позволит сохранить культуру потребительского поведения.

"В период коронавирусной инфекции у людей в связи с закрытиями могут поменяться интересы. И нужно дать возможность людям поддерживать те потребительские стандарты, которые изначально у них были и к которым они привыкли", – пояснил Андрей Бунич.

Аналогичной точки зрения придерживается и замдиректора Института "Центр развития" Валерий Миронов. Он отметил, что в последние месяцы москвичи стали реже посещать кафе и рестораны. Призовые баллы, которыми можно будет расплатиться в заведениях общепита, вернет интерес посетителей к ужинам вне дома.

"Благодаря акции у горожан появится стимул идти уже в определенное место. Поэтому эта программа позволит восстановить спрос для сектора услуг", – отметил Миронов, добавив, что за рубежом практика подобных подарочных сертификатов широко распространена.

Для того, чтобы стать участником розыгрыша призов программы, нужно до вечера 13 сентября зарегистрироваться на дистанционное электронное голосование (ДЭГ), а затем в период с 17 по 19 сентября заполнить цифровой бюллетень.

С 18 по 20 сентября среди москвичей, проголосовавших онлайн, разыграют 20 квартир в столице, 100 автомобилей или сертификаты до 100 тыс. баллов, где один балл равен рублю.

Сертификаты нужно будет обменять на промокоды до 31 декабря 2021 года и до 1 апреля 2022 году потратить у партнеров программы. В их числе крупные торговые сети, магазины одежды, обуви, ювелирных украшений, аптеки, кафе, рестораны, развлекательные заведения и т.д.

С 17 по 19 сентября 2021 г. в России пройдут очередные выборы депутатов Госдумы. В Москве также состоятся довыборы депутатов Мосгордумы и выборы муниципальных депутатов района Щукино.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, как он будет голосовать, и обосновал свой выбор.