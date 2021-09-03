Неуверенность украинского президента прослеживалась почти в каждом его действии

Как это обычно и бывает, после встреч на высоком уровне физиогномисты разбирают эмоции и жесты политиков. Встреча Владимира Зеленского и Джо Байдена не стала исключением.

Для украинского портала "Вести" эксперт Леонид Золин провел анализ поведения Зеленского. Физиогномист отметил, что переговоры прошли в спокойной обстановке, но нельзя сказать, что это хорошо, потому что чувствовалось отсутствие какой-либо энергии. Тем более, что во время речи украинского президента его американский коллега сидел в маске, не снимая ее. Тем более, что в начале встречи оба лидера были без них. В этом случае такой жест можно интерпретировать как защиту, отстаивание своих личных границ.

Зеленский, кстати, по началу пытался себя вести расслабленно и несколько вальяжно. Он сидел, откинувшись на спинку кресла, расправлял плечи. Но его напряжение выдали руки, которыми он буквально вцепился в ноги, иногда даже пружиня пальцами.

Также бывший комик постоянно смотрел вниз, будто бы ища опоры и поддержки.

Во время своей речи листок бумаги с заготовленными тезисами Зеленский держал в правой руке, активно жестикулируя левой, которая отвечает за эмоции. Не сыграло на руку украинскому лидеру и излишнее соглашательство.

"Такое поведение говорит о том, что он вынужденно соглашается с тем, что говорит президент США, что встреча происходит "на его территории". И это опасный для лидера поведенческий паттерн: грамотные люди способны увидеть эту неуверенность",

– заключил Золин, добавив, что это свидетельствует о незрелости политика.

К слову, эмоции и активная мимика Зеленского тоже сыграли против него. Если Байден был спокоен, то его собеседник постоянно поджимал губы, как бы подтверждая, что многого от этой встречи не ждет.

Такой активной жестикуляции есть объяснение.

"Он не хочет показывать свои настоящие эмоции, не желает, чтобы камеры выхватывали его истинное психоэмоциональное состояние",

– подытожил эксперт.

Ранее соратница Зеленского раскрыла тайное значение позы Байдена во время переговоров.