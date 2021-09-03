Собянин рассказал о благоустройстве в ЗАО по программе "Мой район"

Создание комфортной городской среды – один из приоритетов столичных властей

Москва меняется на глазах. Причем все удобнее и красивее становится не только центр города, но и жилые районы. Провести комплексное благоустройство территорий и создать комфортную среду для работы и жизни москвичей помогает программа "Мой район".

Работы ведутся по всей Москве. В частности, в Западном административном округе (ЗАО) в настоящее время в порядок приводят объекты, расположенные в Можайском районе, Крылатском, Кунцеве, Раменках, Филях-Давыдкове.

В Можайском районе наиболее активные работы запланированы в квартале между улицами Говорова и Барвихинской. Здесь обновляют парк "Дубки", дворы, детские и спортивные площадки и террито­рию школы № 1400.

В районе станет приятнее гулять, особенно мамам с колясками и маломобильным гражданам – новые тротуары сделают ровными и безбарьерными.

В Крылатском приведут в порядок сквер у библиотеки Анны Ахматовой. Сама библиотека уже является современным пространством с коворкингом, собственным кинотеатром и многофункциональным залом-трансформером. Пришло время обновить сквер, где так любят отдыхать жители.

После реконструкции он станет еще зеленее за счет новых газонов и 630 высаженных кустарников. Для взрослых там уже обновили площадку для отдыха с садовыми диванами, улучшили тропинки и освещение. Для ребят оборудовали две детские площадки с качелями, многоуровневым лабиринтом, игровыми комплексами. А вскоре в сквере отремонтируют сцену, чтобы проводить различные мероприятия.

Кроме того, в районе благоустроят жилой квартал между Рубежным проездом и Крылатской улицей. Здесь появятся удобные пешеходные маршруты с площадками для отдыха, скамейками и цветниками. А у школы №1113 оборудуют современное футбольное поле, баскет­больную площадку, беговые дорожки и игровые зоны.

В Кунцеве в 18 микрорайоне между улицами Ярцевская, Партизанская, Молодогвардейская, Маршала Сергеева обновят дворы – отремонтируют дорожки, спортивные площадки и т.д.

Терри­тория рядом с храмом иконы Божией Матери "Неувядаемый Цвет" в Рублево, где работы ведутся с 2018 г., скоро станет отличным местом для прогулок. В прилегаю­щем к церкви сквере уже созданы зоны тихого отдыха, открыта детская площадка, установлены новые фонари. А скоро здесь появятся дорожки для спуска и прогулок по берегу Москвы-реки с пирсами, смотровыми площадками и пикниковыми зонами.

В Раменках совсем скоро закончится благоустройство территории возле здания налоговой инспекции (ул. Мос­филь­мовская, 82А). Здесь прокладывают тротуары для пешеходов и оборудуют новые парковочные места для посетителей ФНС. Для общественного транспорта устроят разворотную площадку, от остановок проложат до здания нало­говой, чтобы всем было удобно.

В районе Фили-Давыдково откроется новый теннисный корт у Мазиловского пруда. Посещать его можно будет бесплатно.

Решения, что именно нужно изменить в каждом конкретном районе, принимаются после обсуждения с жителями и проведения голосований на проекте "Активный гражданин", непосредственно по предложениям москвичей. Как будут выглядеть площадки и объекты в ЗАО, на своем сайте показал мэр Москвы Сергей Собянин.