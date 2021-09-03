Собянин рассказал о благоустройстве в ЗАО по программе "Мой район"

Собянин рассказал о благоустройстве в ЗАО по программе "Мой район"
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»
Создание комфортной городской среды – один из приоритетов столичных властей

Москва меняется на глазах. Причем все удобнее и красивее становится не только центр города, но и жилые районы. Провести комплексное благоустройство территорий и создать комфортную среду для работы и жизни москвичей помогает программа "Мой район".

Работы ведутся по всей Москве. В частности, в Западном административном округе (ЗАО) в настоящее время в порядок приводят объекты, расположенные в Можайском районе, Крылатском, Кунцеве, Раменках, Филях-Давыдкове.   

В Можайском районе наиболее активные работы запланированы в квартале между улицами Говорова и Барвихинской. Здесь обновляют парк "Дубки", дворы, детские и спортивные площадки и террито­рию школы № 1400.

В районе станет приятнее гулять, особенно мамам с колясками и маломобильным гражданам – новые тротуары сделают ровными и безбарьерными.

В Крылатском приведут в порядок сквер у библиотеки Анны Ахматовой. Сама библиотека уже является современным пространством с коворкингом, собственным кинотеатром и многофункциональным залом-трансформером. Пришло время обновить сквер, где так любят отдыхать жители.

После реконструкции он станет еще зеленее за счет новых газонов и 630 высаженных кустарников. Для взрослых там уже обновили площадку для отдыха с садовыми диванами, улучшили тропинки и освещение. Для ребят оборудовали две детские площадки с качелями, многоуровневым лабиринтом, игровыми комплексами.  А вскоре в сквере отремонтируют сцену, чтобы проводить различные мероприятия.

Кроме того, в районе благоустроят жилой квартал между Рубежным проездом и Крылатской улицей. Здесь появятся удобные пешеходные маршруты с площадками для отдыха, скамейками и цветниками. А у школы №1113 оборудуют современное футбольное поле, баскет­больную площадку, беговые дорожки и игровые зоны.

В Кунцеве в 18 микрорайоне между улицами Ярцевская, Партизанская, Молодогвардейская, Маршала Сергеева обновят дворы – отремонтируют дорожки, спортивные площадки и т.д.  

Терри­тория рядом с храмом иконы Божией Матери "Неувядаемый Цвет" в Рублево, где работы ведутся с 2018 г., скоро станет отличным местом для прогулок. В прилегаю­щем к церкви сквере уже созданы зоны тихого отдыха, открыта детская площадка, установлены новые фонари. А скоро здесь появятся дорожки для спуска и прогулок по берегу Москвы-реки с пирсами, смотровыми площадками и пикниковыми зонами.

В Раменках совсем скоро закончится благоустройство территории возле здания налоговой инспекции (ул. Мос­филь­мовская, 82А). Здесь прокладывают тротуары для пешеходов и оборудуют новые парковочные места для посетителей ФНС. Для общественного транспорта устроят разворотную площадку, от остановок проложат до здания нало­говой, чтобы всем было удобно.

В районе Фили-Давыдково откроется новый теннисный корт у Мазиловского пруда. Посещать его можно будет бесплатно.

Решения, что именно нужно изменить в каждом конкретном районе, принимаются после обсуждения с жителями и проведения голосований на проекте "Активный гражданин", непосредственно по предложениям москвичей. Как будут выглядеть площадки и объекты в ЗАО, на своем сайте показал мэр Москвы Сергей Собянин.

Источник: Сайт Сергея Собянина
Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

новости партнеров
По теме

Пенсии похудеют: инфляция съела более 100 млрд. рублей пенсионных накоплений

Нынешние потери будущих российских пенсионеров могут оказаться не последними

"Проблем много": Путин строго одернул министра и не дал ему ответить

Глава Минфина попал в неловкую ситуацию

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей