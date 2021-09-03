"Единая Россия" выступила за бесплатную госпитализацию всех детей-инвалидов с родителями

"Единая Россия" выступила за бесплатную госпитализацию всех детей-инвалидов с родителями
Фото: er.ru
Законопроект внесен в Госдуму

Дети-инвалиды вынуждены часто лежать в больнице – проходить лечение, реабилитацию. Но родители могут находиться с ними в палате бесплатно только до четырех лет. Если ребенок старше, сопровождающие вынуждены оплачивать свое пребывание в стационаре. Изменить эту ситуацию предлагают сенаторы и депутаты от "Единой России".

В законопроекте, внесенном в Госдуму, предлагается признать статус "ребенок-инвалид" достаточным основанием для того, чтобы законный представитель такого ребенка с любым диагнозом при желании мог находиться с ним в медучреждении бесплатно, пояснил первый заместитель председателя Совета Федерации, секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак.

"Очень часто складывается ситуация, когда ребенок-инвалид, которому и так тяжело и которому во время лечения особенно необходима поддержка, оказывается оторван от родителей и близких людей. Такое положение недопустимо",

– подчеркнул Андрей Турчак. 

В настоящее время в России около 700 тысяч несовершеннолетних граждан имеют инвалидность. По словам детского омбудсмена Анны Кузнецовой, ей часто поступают обращения от родителей детей с ограниченными возможностями, которым отказывают в бесплатном совместном пребывании с ребенком в больнице на основании недостаточных медицинских показаний для постоянного присутствия родных рядом с пациентом.

Но проблема в том, что четких критериев нет – больницы сами вправе решать, разрешать ли родителям инвалидов старше 4 лет оставаться в палате бесплатно или нет.

"В большинстве случаев отказывают, потому что родителям нужно предоставить место для сна, их нужно обеспечивать питанием. Однако семьи, воспитывающие детей-инвалидов, не всегда могут позволить себе платить за пребывание в стационаре", – высказалась Анна Кузнецова.

По мнению омбудсмена, данный законопроект поможет защитить права детей с инвалидностью. 

Источник: Единая Россия
Николай ВИКТОРОВ

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