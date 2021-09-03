Депутат Рады вызвал Гордона на поединок после интервью с российским рэпером

Депутат Рады вызвал Гордона на поединок после интервью с российским рэпером
Дмитрий Гордон. Фото: Hennadii Minchenkoukrinform / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com
Политика задели слова журналиста о Белоруссии

На этой неделе вышло интервью Дмитрия Гордона с российским рэпером Моргенштерном. Говорили не только о музыке, но и о политике. В частности, интервьюер заявил о том, что к Александру Лукашенко "ездить нельзя". Эти слова не на шутку взбесили народного депутата Украины Евгения Шевченко. 

В своем телеграм-канале политик обратился к журналисту, вызвав его на поединок. Его возмутило, что Гордон высказался о президенте Белоруссии в таком ключе. Мол, кака это так, покупать битум тоннами, а позже ездить по дорогам из этого самого битума можно, а саму страну посещать запрещено. 

"Свои же заводы угрохали с помощью американской демократии, теперь приходиться все покупать у стабильно прогнозируемой диктатуры. Гордон, вызываю тебя на поединок. Хочешь в зале кадык тебе вырву, хочешь в прямом эфире разберемся",

– написал Шевченко, добавив в конце, что журналист согласится, если он, конечно, настоящий мужчина, а не "обиженная на Лукашенко девочка". 

Напомним, что политик попал в Верховную Раду от партии "Слуга народа". Популярным он стал из-за того, что активно поддерживал Лукашенко, в частности, часто летал в Республику. 

К слову, в ходе интервью Гордон пытался задать музыканту вопрос о принадлежности Крыма. Остроумный ответ Моргенштерна вывел интервьюера из себя. 

Источник: Телеграм-канал "Украина Евгения Шевченко" ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА

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