Политика задели слова журналиста о Белоруссии

На этой неделе вышло интервью Дмитрия Гордона с российским рэпером Моргенштерном. Говорили не только о музыке, но и о политике. В частности, интервьюер заявил о том, что к Александру Лукашенко "ездить нельзя". Эти слова не на шутку взбесили народного депутата Украины Евгения Шевченко.

В своем телеграм-канале политик обратился к журналисту, вызвав его на поединок. Его возмутило, что Гордон высказался о президенте Белоруссии в таком ключе. Мол, кака это так, покупать битум тоннами, а позже ездить по дорогам из этого самого битума можно, а саму страну посещать запрещено.

"Свои же заводы угрохали с помощью американской демократии, теперь приходиться все покупать у стабильно прогнозируемой диктатуры. Гордон, вызываю тебя на поединок. Хочешь в зале кадык тебе вырву, хочешь в прямом эфире разберемся",

– написал Шевченко, добавив в конце, что журналист согласится, если он, конечно, настоящий мужчина, а не "обиженная на Лукашенко девочка".

Напомним, что политик попал в Верховную Раду от партии "Слуга народа". Популярным он стал из-за того, что активно поддерживал Лукашенко, в частности, часто летал в Республику.

К слову, в ходе интервью Гордон пытался задать музыканту вопрос о принадлежности Крыма. Остроумный ответ Моргенштерна вывел интервьюера из себя.