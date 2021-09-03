Коммунисты напали на журналиста перед пресс-конференцией КПРФ

Коммунисты напали на журналиста перед пресс-конференцией КПРФ
Фото: Nikolay Titov / Russian Look / www.globallookpress.com
Инцидент попал на видео, травмы зафиксированы медиками

Журналиста Илью Кузьмина силой выдворили с пресс-конференции заместителя председателя ЦК КПРФ Юрия Афонина в Ижевске. Медицинский осмотр показал наличие телесных повреждений у пострадавшего, в том числе растяжение сустава и частичный разрыв мышц. Кузьмин уже обратился в полицию.

Инцидент произошел 2 сентября 2021 г. в пресс-центре Медиагруппы "Центр" в Ижевске. Член Союза журналистов России, блогер, руководитель молодежного экопроекта "Будущее в наших руках" Илья Кузьмин заблаговременно аккредитовался на мероприятие и пришел на пресс-конференцию за 15 минут до ее начала. Но едва он занял свободное место в зале, как представители штаба кандидата депутата в Госдуму от КПРФ потребовали от журналиста покинуть помещение.

Кузьмин предъявил удостоверение журналиста, но ему заломили руки и вытолкали за дверь, выкрикивая оскорбления. Видео инцидента публикует телеграм-канал Mash.

В итоге на пресс-конференцию КПРФ журналиста так и не пустили. Он зафиксировал травмы в медучреждении и написал заявление в МВД Удмуртии, а также обратился за помощью в Союз журналистов России.

"Центр юридической защиты журналистов Союза журналистов России уже занимается этим вопросом. Мы в контакте с региональным союзом журналистов. Готовим обращение в МВД и прокуратуру", – сообщил "Утру" председатель СЖР Владимир Соловьев.

Очередные выборы в Госдуму состоятся 17-19 сентября 2021 года.

Ранее в Прокуратуру РФ поступило обращение с просьбой о проверке ряда депутатов – коммунистов на наличие за рубежом счетов и недвижимости. Публикации о "красивой жизни" членов КПРФ появились в СМИ.

Николай ВИКТОРОВ

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