Спасатели из Подмосковья вытащили упавшего в колодец котенка

Животное передали хозяйке

Спасатели в Волоколамском округе извлекли из колодца котенка. Об этом сообщается на странице Мособлпожспаса в "Инстаграм".

Животное упало в 16-метровый колодец, который располагался на территории частного дома. Когда хозяйка услышала мяуканье и поняла, что произошло, то сразу же позвонила по номеру "112".

Прибывшие на место спасатели определили, где именно находится котенок. Они привязали корзину к веревке, после чего спустили приспособление в гидротехническое сооружение.

Испуганное животное перелезло в корзину, и его благополучно вытащили на поверхность. Малыша передали обрадованной хозяйке, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня"

Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
Анастасия ГОРЮНОВА

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