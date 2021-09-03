Эта дата обладает особым зарядом

Обычный с первого взгляда день календаря – 3 сентября наполнился особым смыслом после появления одноименной композиции знаменитого российского шансонье Михаила Шуфутинского. Как оказалось, эта дата действительно обладает необычной энергетикой. Подробностями по поводу особенностей осеннего дня поделилась нумеролог Дарья Томилова.



В первую очередь, эксперт по датам отметила, что сочетание тройки и девятки (3.09) считается весьма позитивным в нумерологии. В этот день большинству людей сопутствует удача. Эксперты по числам советуют смело назначать на 3 сентября деловые переговоры. Эту дату также можно выбрать для крупного финансового вложения. Устроенное 3 сентября торжество на долгие годы запомнится всем гостям – праздник обязательно выйдет на славу.

"Этот день проходит под энергией императрицы", – рассказала в беседе с корреспондентом 5-tv.ru Томилова.

Эксперт отметила, что в эту дату особенно успешными будут косметические процедуры. Окружающая наш мир энергетика благоволит погружению в красоту. Так что поход в салон или по магазинам обязательно будет удачным .

Мужчинам в этот день нужно быть особенно внимательными к представительницам противоположного пола. Девушкам захочется провести день по-особенному. Можно пригласить свою вторую половинку на прогулку или в ресторан. Такое совместное времяпрепровождение благотворно скажется на отношениях.

К слову, знаменитый российский комик Гарик Харламов предложил сделать 3 сентября официальным выходным в Российской Федерации. Идея юмориста пришлась по вкусу многочисленным интернет-пользователям. Россияне не против получить очередной день для отдыха.