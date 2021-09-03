Яркие наклейки в московском метро помогут детям не потеряться

Яркие наклейки в московском метро помогут детям не потеряться
Фото: Мобильный репортер/АГН Москва
Родителей просят напомнить малышам правила поведения в оживленном месте

Пассажиры московского метрополитена уже обратили внимание на яркие наклейки, появившиеся на всех станциях метро и МЦК. Это – совместный проект фонда "Поиск пропавших детей" и столичной подземки. Его цель – помощь потерявшимся малышам.

Наклейки с героями известных мультфильмов расположены как на полу, так и на стенах на уровне глаз ребенка. Ребятам, уже умеющим читать, надписи напомнят, что ни в коем случае нельзя уходить куда-то с незнакомцами, но можно принять помощь полицейского или сотрудника метрополитена. Остальных деток может привлечь само изображение Чебурашки или Винни Пуха. Сотрудники подземки увидят на камерах, что ребенок один, и помогут ему найти взрослых.

Фото: Мобильный репортер/АГН Москва

Важно, чтобы родители малышей сами заблаговременно показали им такие стикеры и объяснили, что именно здесь нужно стоять, если вдруг потерял из виду маму или папу. 

"Традиционно с сентября увеличивается пассажиропоток, значит, растет и риск потерять ребенка в толпе. Поэтому мы очень просим всех родителей рассказать детям о таких наклейках, чтобы они знали, куда идти, если потеряются в метро",

– приводит "Вечерняя Москва" слова замначальника Московского метрополитена Юлии Темниковой.

В фонде "Поиск пропавших детей", в свою очередь, напомнили, что только в 2021 г. в полицию города было подано более 5000 заявлений о потерявшихся детях. Поэтому наклейки в метро – отличный способ позаботиться о безопасности маленьких пассажиров. 

Источник: Вечерняя Москва
Николай ВИКТОРОВ

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