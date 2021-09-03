Первое осеннее новолуние: как правильно загадать желание 7 сентября

Первое осеннее новолуние: как правильно загадать желание 7 сентября
Фото: pixabay.com
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Не реагируйте на внешние раздражители и соберитесь с мыслями

7 сентября уже наступит первое новолуние в осеннем сезоне. По словам астрологов, событие действительно уникальное – в небе должен появиться Большой Тригон, который ознаменует отличные условия для достижения задуманного.

Наблюдать это явление можно уже в 03:51 по МСК в знаке Девы. По словам астрологов, в моменты новолуния каждый может испытывать упадок сил – влияние Луны по причине ее освещенности сводится к нулю. И в этот период возникает риск возникновения конфликтов – в том числе и на бытовой почве, включая семейные неурядицы и разногласия с близкими.

В этот день, уверяют астрологи, есть шанс достичь задуманного, не прилагая никах усилий – все само поплывет в руки. Требование лишь одно: быть собой и не позволять себе расслабиться, чтобы мотивация на пути к мечте не испарилась.

Для того, чтобы загадать желание, отмечают астрологи, необходимо собраться. Учитывайте, что в этот момент у человека может проявляться некая апатия к происходящему с приходом Новой луны, поэтому без концентрации далеко не уйти.

Побудьте наедине, послушайте умиротворяющую музыку или пройдитесь по парку. Хорошо выспитесь, не реагируйте со всей импульсивностью на внешние раздражающие факторы. Хорошо продумайте слова и заранее проговорите их перед тем, как загадать желание – чем яснее посыл, тем лучше результат. 

Хороший способ – завести себе отдельную тетрадь, куда можно записывать свои желания на Новолуние. Просто в каждый первый лунный день фиксируйте на бумаге все то, о чем мечтаете. И обратитесь со словами благодарности к Луне за исполненное.

Ранее "Утро.ру" рассказывало, каким знакам зодиака улыбнется удача в сентябре.

Игорь ЛУКЬЯНОВ

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