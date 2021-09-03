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Бесконечные ряды вагонов из Казахстана скопились у границы с Китаем – жесткие коронавирусные ограничения привели к тому, что предприниматели несут убытки в тысячи долларов и ждут месяцами своих грузов.
Даже обновленные графики не выдерживаются – потребители выражают негатив, убытки за квартал доходят до сотен тысяч долларов.
Как пишет МИР24, китайская сторона сократила на пропускных пунктах меры безопасности, снизив число грузчиков и дважды в сутки дезинфицируя вагоны. Пограничники проверяют каждую упаковку на наличие вируса. Определенные товары не принимают – к примеру, семена в мешках.
За сутки Китай пропускает всего 300 вагонов. До коронавируса этот показатель составлял 1000.
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