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Представители "Талибана*" захватили Панджшер – один из крупнейших регионов Афганистана. Об этом заявил представитель запрещенного в России движения Билал Карими на своей странице в "Твиттере".
Теперь талибы* полностью контролируют всю территорию страны. Провинция пала за считаные дни.
По неподтвержденной информации, до захвата Панджшера исполняющий обязанности президента страны Амрулла Салех бежал в Таджикистан. Однако, как сообщает РИА "Новости", сведения не соответствуют действительности.
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