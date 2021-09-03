Боевики смогли установить контроль над всей территорией страны

Представители "Талибана*" захватили Панджшер – один из крупнейших регионов Афганистана. Об этом заявил представитель запрещенного в России движения Билал Карими на своей странице в "Твиттере".

Теперь талибы* полностью контролируют всю территорию страны. Провинция пала за считаные дни.

По неподтвержденной информации, до захвата Панджшера исполняющий обязанности президента страны Амрулла Салех бежал в Таджикистан. Однако, как сообщает РИА "Новости", сведения не соответствуют действительности.

*запрещенная в России организация