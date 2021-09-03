Собянин рассказал о выплатах для участников обороны Москвы

Собянин рассказал о выплатах для участников обороны Москвы
Сергей Собянин. Фото: Alexander Ermochenko/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
В мэрии назвали размер единовременного пособия для героев ВОВ

В 2021 году исполняется 80-летие с момента начала битвы за Москву и формирования народного ополчения, которое сыграло важную роль в исходе самого сражения и Великой Отечественной в целом. В память о знаковом событии власти города учредили награду "80 лет битвы за Москву", которую получат свыше тысячи ветеранов, участвовавших в обороне столицы.

К годовщине городские власти выплатят ветеранам по 20 тысяч рублей – как ветеранам Великой Отечественной, так и тем, кто принимал участие в обороне города в частности. Для того, чтобы рассказать о воспоминаниях воевавших героев, в столице запустили проект "Слово солдата Победы" – до будущих поколений слова героев донесут прямо из первых уст.

Одним из главным приоритетов для правительства Москвы в социальной поддержке является оказание помощи героям ВОВ – речь идет не только о выплатах, но и адресной помощи. С 2021 года минимальный доход для неработающего пенсионера составляет 20 222 рубля в месяц. 

Инвалиды, участники войны, а также те, кто защищал Москву и Ленинград, с прошлого года получают в столице единовременную выплату по 25 тыс. рублей. Тыловые труженики, вдовы героев ВОВ и еще ряд категорий могут рассчитывать на выплату по 15 тысяч рублей. По 10 тыс. также получают те, кто родился до 31 декабря 1931 года.

Всех желающих ветеранов обеспечили "тревожной кнопкой" в виде доставки продуктов и медикаментов, помощи в оформлении квитанций и документов для медицинских учреждений.

Источник: Личный блог Сергея Собянина
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