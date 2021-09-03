Голландские правоохранители призывают представителей ВС РФ совершить госизмену

Призыв полиции Нидерландов и Объединенной следственной группы (JIT), которая ведет расследование крушения малайзийского "Боинга" MH17 в небе над воюющим Донбассом в июле 2014 года, к российским военным "поделиться информацией" о якобы перемещениях "Бука", является "жестом отчаяния". Это свидетельствует о том, что у следствия нет никаких доказательств причастности нашей ЗРК в частности и ВС РФ в целом к трагедии с пассажирским самолетом.

С таким комментарием изданию "Газета.ру" выступил адвокат и бывший сотрудник Главной военной прокуратуры России Николай Пиляев. Он напомнил, что со дня катастрофы уже минуло семь лет, в течение которых было множество всевозможных заявлений о причастности к ней российских военнослужащий.

"И вот теперь выходит, что никаких конкретных доказательств этого нет. Людей, которые проходят обвиняемыми, связать с российской армией не получается", – сказал юрист.

По его мнению, подобным обращением к нашим военным голландская полиция и JIT открыто призывают граждан РФ, приносивших присягу, нарушить законодательство страны. Эксперт напомнил, что российским военнослужащим "прямо запрещено распространять любую информацию в СМИ и соцсетях", которая позволит определить их принадлежность к ВС России.

"Соответствующий указ в марте 2019 года подписал президент. Также запрещено распространять данные о других военнослужащих и гражданах, уволенных с военной службы", – указал Пиляев.

Он подчеркнул, что передача иностранному государству или международной организации сведений, составляющих гостайну квалифицируется по статье "Государственная измена". Соответственно, полиция Нидерландов склоняет наших военных к измене Родине, пояснил специалист.

"Под предлогом поиска свидетелей по делу MH-17 западные спецслужбы могут просто собирать информацию о российской армии. Это похоже на шпиономанию? Но я этого совершенно не исключаю", – резюмировал Пиляев.

Издание связалось с представителями следственной группы по электронному адресу, разъяснив, к чему они призывают военнослужащих ВС РФ. Там не моргнув глазом отметили, что у них существует программа защите свидетелей, а на территории России они не работают в связи с собственной безопасностью. И добавили, что "все расходы для встречи в других странах покрываются" их стороной.

Напомним, накануне полиция Нидерландов на своем сайте разместила сообщение-призыв к российским военным и жителям Курска поделиться имеющимися у них данными о ЗРК "Бук" – фото, видео, документами и другой информацией о том, что происходило с зенитно-ракетной бригадой 17 июля 2014 года. Среди прочего, в тексте говорится, что какое-то пятно лежит на чести города и армии.

