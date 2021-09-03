За помощью обратилась хозяйка животного

Спасатели вытащили котенка из шестнадцатиметрового колодца котенка на территории частного дома в Нелидово в Волоколамском округе. Об этом сообщили накануне в пресс-службе Мособлпожспаса.

Согласно приведенным данным, звонок в "Систему-112" поступил от хозяйки котенка – женщина услышала мяуканье питомца из колодца, который был наполовину заполнен водой. Оказалось, что котенок сидел на выступе на восьмиметровой глубине, передает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

Животное удалось спасти, вытащив с помощью привязанной к веревке корзины – питомец сообразил сразу, куда нужно лезть. Котенка передали в руки хозяйке.