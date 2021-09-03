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Спасатели вытащили котенка из шестнадцатиметрового колодца котенка на территории частного дома в Нелидово в Волоколамском округе. Об этом сообщили накануне в пресс-службе Мособлпожспаса.
Согласно приведенным данным, звонок в "Систему-112" поступил от хозяйки котенка – женщина услышала мяуканье питомца из колодца, который был наполовину заполнен водой. Оказалось, что котенок сидел на выступе на восьмиметровой глубине, передает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".
Животное удалось спасти, вытащив с помощью привязанной к веревке корзины – питомец сообразил сразу, куда нужно лезть. Котенка передали в руки хозяйке.
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