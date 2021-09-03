Необычный способ хранения огурцов: преимущества заморозки

Необычный способ хранения огурцов: преимущества заморозки
Фото: pixabay.com
Зимой можно полакомиться плодом почти как с грядки

Осень вступает в свои права, завершая очередной дачный сезон. Сейчас главная задача огородников – сохранить богатый урожай, чтобы всю зиму радоваться выращенным культурам. Многие предпочитают мариновать овощи. В интернет-пространстве существует огромное количество рецептов консервированных огурчиков. Однако есть еще один отличный способ сохранить овощ на зиму. Причем вкус будет ровно такой же, как с грядки.

Далеко не все хозяйки прибегают к способу заморозки овощей. Тем временем, огурчики отлично реагируют на холод. Замораживать их можно в любом виде. Либо целиком, либо нарезав на аккуратные кружочки. Тем, у кого есть вместительные отсеки в морозильной камере, такой способ грех не использовать.

При этом у данного способа хранения есть безусловные преимущества. Во-первых, покупать в магазинах свежие огурцы зимой – то еще удовольствие. Обычно овощи пресные на вкус и лишены аромата. Даже и сравнивать не стоит магазинный огурец с размороженным с грядки.

Если урожай овоща выдался большим, таким образом можно разнообразить способы хранения. Часть пойдет на консервацию, а часть в морозильник.

Также стоит отметить, что зимой цены на огурцы в магазинах резко подскакивают. В таком случае намного приятнее достать из собственной морозилки бесплатный свежий овощ.

Более того, огурцы собственного производства отлично подходят для применения в косметологии. Протирание лица таким натуральным овощем замечательно сказывается на коже.

Ранее "Утро.ру" делилось "холодным" рецептом хрустящих огурцов на зиму без кипятка и уксуса.

Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

новости партнеров

Болгары предрекли Украине поражение через шесть часов после вторжения в Россию

"Один танк и половина самолета" Незалежной не помогут

Европа оказалась под угрозой из-за новых планов "Газпрома" по хранилищам - Bloomberg

ПХГ истощились как внутри РФ, так и на континенте, что может доставить неприятности потребителям в зимний период

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей