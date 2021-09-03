Зимой можно полакомиться плодом почти как с грядки

Осень вступает в свои права, завершая очередной дачный сезон. Сейчас главная задача огородников – сохранить богатый урожай, чтобы всю зиму радоваться выращенным культурам. Многие предпочитают мариновать овощи. В интернет-пространстве существует огромное количество рецептов консервированных огурчиков. Однако есть еще один отличный способ сохранить овощ на зиму. Причем вкус будет ровно такой же, как с грядки.



Далеко не все хозяйки прибегают к способу заморозки овощей. Тем временем, огурчики отлично реагируют на холод. Замораживать их можно в любом виде. Либо целиком, либо нарезав на аккуратные кружочки. Тем, у кого есть вместительные отсеки в морозильной камере, такой способ грех не использовать.

При этом у данного способа хранения есть безусловные преимущества. Во-первых, покупать в магазинах свежие огурцы зимой – то еще удовольствие. Обычно овощи пресные на вкус и лишены аромата. Даже и сравнивать не стоит магазинный огурец с размороженным с грядки.

Если урожай овоща выдался большим, таким образом можно разнообразить способы хранения. Часть пойдет на консервацию, а часть в морозильник.

Также стоит отметить, что зимой цены на огурцы в магазинах резко подскакивают. В таком случае намного приятнее достать из собственной морозилки бесплатный свежий овощ.

Более того, огурцы собственного производства отлично подходят для применения в косметологии. Протирание лица таким натуральным овощем замечательно сказывается на коже.

Ранее "Утро.ру" делилось "холодным" рецептом хрустящих огурцов на зиму без кипятка и уксуса.