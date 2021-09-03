Аргентина обнародовала данные о побочных эффектах у привитых "Спутником V"

В стране ввели 11,37 миллионов доз российского препарата

Министерство здравоохранения Аргентины обнародовало промежуточные данные о кампании вакцинации против коронавируса в стране. В отчете представлена информация о побочных эффектах для всех применяемых в стране препаратов.

В Аргентине зарегистрированы и используются для вакцинации российский "Спутник V" от Центра им. Гамалеи, Covishield британско-шведской компании AstraZeneca и китайский Sinopharm.

Всего населению страны ввели 11,37 млн доз "Спутника", 11,1 млн доз AstraZeneca и 9,7 млн доз китайской Sinopharm.

Большинство отчетов о побочных эффектах поступило относительно российского препарата – 41,5 тыс. (0,36% от общего числа введенных доз). У Covishield таковых 2,9 тыс. (0,026%), у Sinopharm – почти 2,4 тыс. (0,024%). Еще 3,5 тыс. случаев не связали ни с одним из препаратов, пишет РБК.

Отчет основан на данных на конец июля.

Источник: Минздрав Аргентины ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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