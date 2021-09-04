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Работникам СМИ посчастливилось сделать уникальный репортаж о средстве передвижения нашего президента. Вертолет "Россия", на котором перемещается Владимир Путин, впервые удалось журналистам снять изнутри.
Запись с борта воздушного судна появилась в телеграм-канале "Пул№3", авторы которого отметили, что выглядит вертолет "скромно и тесно".
На опубликованных кадрах видно, как глава государства поднимается на борт. Внутри два кресла друг напротив друга бежевого цвета, между ними небольшой стол. Сбоку, с правой стороны, также расположилось несколько кресел. В ролике показано, как президент РФ живо общается о чем-то с главой "Роскосмоса" Дмитрием Рогозиным. Рядом с ними находятся другие госдеятели.
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