Воздушное судно президента РФ оказалось весьма простым

Работникам СМИ посчастливилось сделать уникальный репортаж о средстве передвижения нашего президента. Вертолет "Россия", на котором перемещается Владимир Путин, впервые удалось журналистам снять изнутри.

Запись с борта воздушного судна появилась в телеграм-канале "Пул№3", авторы которого отметили, что выглядит вертолет "скромно и тесно".

На опубликованных кадрах видно, как глава государства поднимается на борт. Внутри два кресла друг напротив друга бежевого цвета, между ними небольшой стол. Сбоку, с правой стороны, также расположилось несколько кресел. В ролике показано, как президент РФ живо общается о чем-то с главой "Роскосмоса" Дмитрием Рогозиным. Рядом с ними находятся другие госдеятели.