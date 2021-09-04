Вертолет Путина впервые показали изнутри - видео

Вертолет Путина впервые показали изнутри - видео
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Воздушное судно президента РФ оказалось весьма простым

Работникам СМИ посчастливилось сделать уникальный репортаж о средстве передвижения нашего президента. Вертолет "Россия", на котором перемещается Владимир Путин, впервые удалось журналистам снять изнутри. 

Запись с борта воздушного судна появилась в телеграм-канале "Пул№3", авторы которого отметили, что выглядит вертолет "скромно и тесно". 

На опубликованных кадрах видно, как глава государства поднимается на борт. Внутри два кресла друг напротив друга бежевого цвета, между ними небольшой стол. Сбоку, с правой стороны, также расположилось несколько кресел. В ролике показано, как президент РФ живо общается о чем-то с главой "Роскосмоса" Дмитрием Рогозиным. Рядом с ними находятся другие госдеятели. 

Полина ИВАНОВА
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