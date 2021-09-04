Журналист поделился своими впечатлениями от традиционной парилки

Японский обозреватель решил рассказать своим согражданам об особенностях национальной русской бани. Журналист посвятил целую статью нашей парилке. Эксперт признался, что русская баня по-своему уникальна и является весьма необычным местом для проведения досуга.



Больше всего в душу жителя Страны восходящего солнца запали своего рода ритуалы, которые сопровождают посещение русским человеком бани. Журналист Юки Токунага с восторгом описал, как наши люди способны проводить в сильно протопленном месте по три и более часов.

Японцу пришлось по вкусу, как банные процедуры обставляются в России. Люди могут некоторое время попариться, потом выйти на улицу и прыгнуть в купель. После этого наступает время разговоров по душам и легкой трапезы. Затем отдыхающие возвращаются в баню. Такой цикл может повторяться более трех раз.

"Почувствовать всю прелесть такого общения – это уникальный опыт, который можно приобрести только в России", – восторгается автор в статье для японского портала Yahoo News Japan.

Японец сообщил, что в его родной стране банная культура больше связана с финской сауной. При этом русский подход к данному вопросу кажется журналисту не менее привлекательным.

Юки также добавил, что в Стране восходящего солнца принято посещать сауну в одиночестве. А вот в русские бани ходят шумными компаниями, превращая это действо в настоящее развлечение.

Кстати, недавно известный американский блогер удивился русским способом есть горох.