"Почувствовать всю прелесть": русская баня восхитила японца

"Почувствовать всю прелесть": русская баня восхитила японца
Фото: www.pixabay.com
Журналист поделился своими впечатлениями от традиционной парилки

Японский обозреватель решил рассказать своим согражданам об особенностях национальной русской бани. Журналист посвятил целую статью нашей парилке. Эксперт признался, что русская баня по-своему уникальна и является весьма необычным местом для проведения досуга.

Больше всего в душу жителя Страны восходящего солнца запали своего рода ритуалы, которые сопровождают посещение русским человеком бани. Журналист Юки Токунага с восторгом описал, как наши люди способны проводить в сильно протопленном месте по три и более часов.

Японцу пришлось по вкусу, как банные процедуры обставляются в России. Люди могут некоторое время попариться, потом выйти на улицу и прыгнуть в купель. После этого наступает время разговоров по душам и легкой трапезы. Затем отдыхающие возвращаются в баню. Такой цикл может повторяться более трех раз.

"Почувствовать всю прелесть такого общения – это уникальный опыт, который можно приобрести только в России", – восторгается автор в статье для японского портала Yahoo News Japan.

Японец сообщил, что в его родной стране банная культура больше связана с финской сауной. При этом русский подход к данному вопросу кажется журналисту не менее привлекательным.

Юки также добавил, что в Стране восходящего солнца принято посещать сауну в одиночестве. А вот в русские бани ходят шумными компаниями, превращая это действо в настоящее развлечение.

Кстати, недавно известный американский блогер удивился русским способом есть горох.

Источник: Yahoo News Japan ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА
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