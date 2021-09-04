Появилось фото нашумевшего подарка Лукашенко на 67-летие

Появилось фото нашумевшего подарка Лукашенко на 67-летие
Александр Лукашенко. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Презент решили выставить на всеобщее обозрение

На днях Александр Лукашенко похвастался необычным подарком на 67-летие. Молодая художница подарила президенту Белоруссии интересную картину. Теперь же публике представили это произведение искусства, наделавшее много шума. 

На холсте изображен Батька с сыном Колей, которые держат автоматы. Сюжет картины отсылает к августу 2020 года, когда в Белоруссии шли протесты из-за выборов президента страны. Тогда Лукашенко и его младший наследник выходили к силовикам в полном обмундировании.

4 сентября журналисты телеграм-канала "Пул первого" выложили фото картины. Авторы добавили, что подарок выставили в резиденции лидера Белоруссии – Дворце независимости. Полюбоваться работой уже успели жители Гомельской области, посетившие здание в рамках экскурсии. 

Дочь одного из сотрудников службы безопасности Лукашенко сама изъявила желание написать такую картину. Работала она над ней шесть месяцев, в итоге было решено преподнести картинку в качестве подарка. Сам Батька остался в полном восторге от презента, назвав то время важным для свой жизни.  

Полина ИВАНОВА

Ответить:

Гость307147
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Помоги Путину, сдохни до пенсии,
Шаман
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Эмм, такой подарок больше похож на оскорбление, впрочем в учебнике истории его так и запишут, в коллаже с фотками других диктаторишек.
Гость308413
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Гость306871
Знатно он тогда обосрался
еслиб он обосрался его уже и небыло на посту президента, такого как Лукаш врятли что-то напугает до усрачки
Гость306871
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Знатно он тогда обосрался
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