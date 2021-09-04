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Впереди холода, а значит, пора задуматься о том, как уберечь розы от гибели из-за низкой температуры и осадков. Чтобы сохранить кусты и на следующий год радоваться пышным цветением, нужно провести тщательный уход в бабье лето.
Бабье лето обычно приходится на конец сентября. Потепление в течение 10-14 дней – идеальное время, чтобы провести все работы.
Пока розы цветут, то можно лишь убирать завядшие лепестки вручную, больные листья также самостоятельно удаляем, избавится нужно и от сорняков, а землю не забывать рыхлить. Если есть бутоны, то их нужно прищипнуть.
После нужно следить за молодыми красными побегами, которые могут появиться из-за неправильной подкормки. Они уже не успеют вызреть, поэтому от них нужно избавляться, чтобы не забирали питательные вещества у всего растения.
Также важно дать подкормку для пробуждения почек. Для этого нужно опрыскивать растение раствором из 1% сульфата калия в количестве одной чайной ложки и литра воды.
Пересаживать кусты можно только до середины сентября и только те, которые моложе трех лет. При пересадке нужно отрезать цветоносы и слегка подрезать корни.
Также важно укрыть кусты до наступления настоящих холодов. К 1 октября розы уже должны быть спрятаны. Можно накрыть растение пленкой, либо соорудить "беседку" из досок. Обязательно нужно оставить по бокам небольшие дырочки, чтобы внутрь проникал воздух, но не влага.
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