У дачников есть не больше двух недель, чтобы завершить все работы с цветами

Впереди холода, а значит, пора задуматься о том, как уберечь розы от гибели из-за низкой температуры и осадков. Чтобы сохранить кусты и на следующий год радоваться пышным цветением, нужно провести тщательный уход в бабье лето.

Как ухаживать за розами в сентябре

Бабье лето обычно приходится на конец сентября. Потепление в течение 10-14 дней – идеальное время, чтобы провести все работы.

Пока розы цветут, то можно лишь убирать завядшие лепестки вручную, больные листья также самостоятельно удаляем, избавится нужно и от сорняков, а землю не забывать рыхлить. Если есть бутоны, то их нужно прищипнуть.

После нужно следить за молодыми красными побегами, которые могут появиться из-за неправильной подкормки. Они уже не успеют вызреть, поэтому от них нужно избавляться, чтобы не забирали питательные вещества у всего растения.

Также важно дать подкормку для пробуждения почек. Для этого нужно опрыскивать растение раствором из 1% сульфата калия в количестве одной чайной ложки и литра воды.

Пересаживать кусты можно только до середины сентября и только те, которые моложе трех лет. При пересадке нужно отрезать цветоносы и слегка подрезать корни.

Также важно укрыть кусты до наступления настоящих холодов. К 1 октября розы уже должны быть спрятаны. Можно накрыть растение пленкой, либо соорудить "беседку" из досок. Обязательно нужно оставить по бокам небольшие дырочки, чтобы внутрь проникал воздух, но не влага.