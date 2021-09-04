Подготовка роз к зимовке: как не упустить время и защитить кусты от холода

Подготовка роз к зимовке: как не упустить время и защитить кусты от холода
Фото: Stephan Schulz/ZB/www.globallookpress.com/
У дачников есть не больше двух недель, чтобы завершить все работы с цветами

Впереди холода, а значит, пора задуматься о том, как уберечь розы от гибели из-за низкой температуры и осадков. Чтобы сохранить кусты и на следующий год радоваться пышным цветением, нужно провести тщательный уход в бабье лето. 

Как ухаживать за розами в сентябре

Бабье лето обычно приходится на конец сентября. Потепление в течение 10-14 дней – идеальное время, чтобы провести все работы. 

Пока розы цветут, то можно лишь убирать завядшие лепестки вручную, больные листья также самостоятельно удаляем, избавится нужно и от сорняков, а землю не забывать рыхлить. Если есть бутоны, то их нужно прищипнуть. 

После нужно следить за молодыми красными побегами, которые могут появиться из-за неправильной подкормки. Они уже не успеют вызреть, поэтому от них нужно избавляться, чтобы не забирали питательные вещества у всего растения. 

Также важно дать подкормку для пробуждения почек. Для этого нужно опрыскивать растение раствором из 1% сульфата калия в количестве одной чайной ложки и литра воды. 

Пересаживать кусты можно только до середины сентября и только те, которые моложе трех лет. При пересадке нужно отрезать цветоносы и слегка подрезать корни. 

Также важно укрыть кусты до наступления настоящих холодов. К 1 октября розы уже должны быть спрятаны. Можно накрыть растение пленкой, либо соорудить "беседку" из досок. Обязательно нужно оставить по бокам небольшие дырочки, чтобы внутрь проникал воздух, но не влага.

Полина ИВАНОВА
новости партнеров

Главе НАТО напомнили о хамском ответе ОДКБ по вопросу сотрудничества в Афганистане

Ранее европейский чиновник просил Россию подключится к решению афганского вопроса

Брошенные в Афганистане британские военные спаслись благодаря женской уловке

Пройти мимо боевиков им удалось с помощью строго соблюдения обычаев Ислама террористами

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей