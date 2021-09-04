Как отмыть эмалированную посуду от налета: въевшаяся грязь уйдет за 5 минут

Как отмыть эмалированную посуду от налета: въевшаяся грязь уйдет за 5 минут
Фото: www.pixabay.com
Простой способ не потребует дорогостоящих средств

Каждая хозяйка в своей жизни встречается с сильно загрязнившейся посудой. Приготовление ароматных блюд иногда может вылиться в покрытые стойким налетом кастрюли. На первый взгляд кажется, что справиться с таким загрязнением не так-то просто. Однако лайфхаки опытных россиянок позволяют избавиться от налета в два счета.

Например, чтобы придать эмалированной посуде первозданный вид, потребуется одно копеечное средство и совсем немного времени.

Обычно, встретившись с ужасающими на вид загрязнениями, домохозяйки начинают активно тереть их привычными средствами для мытья посуды. Однако с подгоревшим жиром они справиться не могут. Отчаиваться в таком случае не стоит – достаточно заменить моющее средство обычным отбеливателем.

В особо сложных случаях нужно действовать следующим образом: покрытую грязью кастрюлю поставить на огонь, налив предварительно в нее воду. Туда же пойдут две столовые ложки отбеливателя. Одновременно можно отстирать от застарелых пятен кухонные полотенца. Их следует положить в ту же нмкость.

Вода должна доходить почти до краев кастрюли. Кипятить такую конструкцию необходимо в течение 5 минут. После этого полотенца можно постирать в стиральной машине. А кастрюлю достаточно помыть губкой с обычным средством. В особо сложных случаях на губку можно нанести немного отбеливателя и потереть посуду. Такой простой способ продлит срок службы кастрюль на долгие годы.

Ранее "Утро.ру" рассказывало, как отмыть кастрюлю от гари с помощью воды и лимона.

Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

Гость308776
Пожаловаться Ответить
для мытья любой посуды не нужны стиральные средства. В большую кастрюлю сложить поменьше и засыпать питьевую соду, прокипятить в зависимости от загрязнения 15-30 минут. Так можно мыть кастрюли, тарелки и т.д.
1
новости партнеров

Главе НАТО напомнили о хамском ответе ОДКБ по вопросу сотрудничества в Афганистане

Ранее европейский чиновник просил Россию подключится к решению афганского вопроса

Брошенные в Афганистане британские военные спаслись благодаря женской уловке

Пройти мимо боевиков им удалось с помощью строго соблюдения обычаев Ислама террористами

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей