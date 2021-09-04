Простой способ не потребует дорогостоящих средств

Каждая хозяйка в своей жизни встречается с сильно загрязнившейся посудой. Приготовление ароматных блюд иногда может вылиться в покрытые стойким налетом кастрюли. На первый взгляд кажется, что справиться с таким загрязнением не так-то просто. Однако лайфхаки опытных россиянок позволяют избавиться от налета в два счета.



Например, чтобы придать эмалированной посуде первозданный вид, потребуется одно копеечное средство и совсем немного времени.

Обычно, встретившись с ужасающими на вид загрязнениями, домохозяйки начинают активно тереть их привычными средствами для мытья посуды. Однако с подгоревшим жиром они справиться не могут. Отчаиваться в таком случае не стоит – достаточно заменить моющее средство обычным отбеливателем.

В особо сложных случаях нужно действовать следующим образом: покрытую грязью кастрюлю поставить на огонь, налив предварительно в нее воду. Туда же пойдут две столовые ложки отбеливателя. Одновременно можно отстирать от застарелых пятен кухонные полотенца. Их следует положить в ту же нмкость.

Вода должна доходить почти до краев кастрюли. Кипятить такую конструкцию необходимо в течение 5 минут. После этого полотенца можно постирать в стиральной машине. А кастрюлю достаточно помыть губкой с обычным средством. В особо сложных случаях на губку можно нанести немного отбеливателя и потереть посуду. Такой простой способ продлит срок службы кастрюль на долгие годы.

Ранее "Утро.ру" рассказывало, как отмыть кастрюлю от гари с помощью воды и лимона.