Главное правило - не торопиться

Многие дачники привыкли делать так: собрать лук, дать ему просушиться на солнышке денечек, обрезать все по максимуму и убрать на хранение. Однако не всегда урожай потом радует огородников – луковицы высыхают или прорастают. Рассказываем про советский способ обрезки лука, который позволит сохранить овощ всю зиму сочным и свежим.

Как правильно обрезать лук

После сбора лука через шейку продолжается отток сока из пера. Только когда шейка перестает быть хрустящей, становится мягкой и более тонкой, только тогда можно обрезать перья. На это уходит от трех до семи дней в зависимости от размера шейки. Однако держать все это время лук нужно сухом месте, куда не проникают солнечные лучи. Также это помещение должно хорошо проветриваться.

Обрезать корни нужно так, чтобы их оставалось около пяти миллиметров. Тогда луковица не пересушится и пролежит всю зиму. От пера же нужно оставить семь сантиметров, тогда лук не будет прорастать.

Ранее "Утро.ру" рассказывало о правилах сушки лука на хранение.