Собянин рассказал о востребованности бесплатных пересадок у москвичей

С 1 числа услугой воспользовались свыше 160 тысяч человек

1 сентября правительство Москвы ввело бесплатные пересадки по разным маршрутам для всей столичной транспортной системы. Теперь разовая поездка обходится в полтора раза дешевле. А те, кто регулярно пользуется пересадками, могут сэкономить даже 11 тысяч руб. в год, отметил мэр Москвы Сергей Собянин.

Эта опция доступна 600 тыс. жителям города, использующих карту "Тройка", которая привязана к личному кабинету на сайте столичного метрополитена. За прошедшие три дня регистрацией воспользовались 100 тыс. человек.

С 1 числа бесплатными пересадками воспользовались свыше 162 тысяч человек. Как указал глава города, нововведение крайне востребовано – количество подобных поездок продолжает расти.

По стоимости поездки столичный метрополитен входит в число наиболее доступных среди мировых мегаполисов. Благодаря дальнейшему совершенствованию билетной системы поездки будут еще удобнее и выгоднее.