Собянин рассказал о востребованности бесплатных пересадок у москвичей

Собянин рассказал о востребованности бесплатных пересадок у москвичей
Сергей Собянин. Фото: Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
С 1 числа услугой воспользовались свыше 160 тысяч человек

1 сентября правительство Москвы ввело бесплатные пересадки по разным маршрутам для всей столичной транспортной системы. Теперь разовая поездка обходится в полтора раза дешевле. А те, кто регулярно пользуется пересадками, могут сэкономить даже 11 тысяч руб. в год, отметил мэр Москвы Сергей Собянин.

Эта опция доступна 600 тыс. жителям города, использующих карту "Тройка", которая привязана к личному кабинету на сайте столичного метрополитена. За прошедшие три дня регистрацией воспользовались 100 тыс. человек.

С 1 числа бесплатными пересадками воспользовались свыше 162 тысяч человек. Как указал глава города, нововведение крайне востребовано – количество подобных поездок продолжает расти.

По стоимости поездки столичный метрополитен входит в число наиболее доступных среди мировых мегаполисов. Благодаря дальнейшему совершенствованию билетной системы поездки будут еще удобнее и выгоднее.

Источник: Личный блог Сергея Собянина ✓ Надежный источник
Редакция
новости партнеров

Болгары предрекли Украине поражение через шесть часов после вторжения в Россию

"Один танк и половина самолета" Незалежной не помогут

Европа оказалась под угрозой из-за новых планов "Газпрома" по хранилищам - Bloomberg

ПХГ истощились как внутри РФ, так и на континенте, что может доставить неприятности потребителям в зимний период

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей