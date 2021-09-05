Брошенные в Афганистане британские военные спаслись благодаря женской уловке

Брошенные в Афганистане британские военные спаслись благодаря женской уловке
Фото: Diego Radames/ Keystone Press Agency/ www.globallookpress.com
Пройти мимо боевиков им удалось с помощью строго соблюдения обычаев Ислама террористами

Около 20 бойцов британского спецназа из подразделения SAS были вынуждены преодолет сотни миль, чтобы добраться до Кабула и сбежать из Афганистана. Они выполняли на юге страны миссию, после которой военное руководство заявило – вертолета для эвакуации предоставлено не будет. Выбираться им пришлось с помощью собственной хитрости.

Единственный способ покинуть Афганистан – аэропорт в Кабуле. Однако все регионы, через которые предстояло перебираться военным, уже были захвачены талибами*.

На юге страны спецназ выполнял особую секретную миссию, но когда все пошло не по плану, ее пришлось срочно прервать и выполнять новый приказ – добраться до эвакуации. Они бросили практически все оборудование, захватив лишь личное оружие и боеприпасы. Британцы поняли, что добраться в целостности до столицы у них вряд ли получится, поэтому облачились в паранджу и вызвали пять машин такси.

"Каждый раз, когда они подходили к блокпосту, солдат афганского спецназа объяснял, что женщины были очень набожными и хотели поприветствовать талибов, полноценно вернувшихся в Афганистан. Это сработало", – рассказали они.

Несколько рисковых моментов во время поезди все же произошло, но снимать паранджу с женщины боевики не рискнули.

Последние британские военные эвакуировались их Афганистана около недели назад.

*запрещенная в России организация

Источник: Daily Express
Роман ИГНАТОВ
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