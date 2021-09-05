В "Единой России" рассказали о подготовке волонтеров перед выборами в Госдуму

В организованном партией учебном процессе приняли участие свыше 100 тысяч человек

"Единая Россия" намерена выставить на избирательных участках по всей России 95 тысяч наблюдателей. Их целью является контроль легитимности волеизъявления и соблюдение санитарно-эпидемиологических норм в ходе процедуры. Как отметил глава федерального штаба Александр Карелин, штабы общественной поддержки "Единой России" окажут ЦИК помощь в обеспечении безопасности граждан.

Наблюдатели проверят помещения на наличие средств индивидуальной защиты, масок и санитайзеров, а также разметок по соблюдению социальной дистанции.

В партии напомнили, что речь идет о самой крупной за последнее пятилетие избирательной кампании. Видеонаблюдение выстроят так, что трансляция будет вестись в непрерывном режиме на протяжении 70 часов с возможностью подключения для четырнадцати партий, участвующих в выборах в государственный парламент. Доступ также есть у членов ОП, кандидатов по одномандатным избирательным округам, центров наблюдения общественного уровня в регионах, СПЧ и также УИК и ТИК.

Как отмечает источник, речь идет о крайне серьезной работе, требующей весьма основательной подготовки. Наблюдатели проходят соответствующее обучение – чтобы не только отстаивать итоги выборов и интересы участников, которые выступают от партий, но и внести ясность и ответить на все вопросы избирателей.

В обучающем процессе, который организовала "Единая Россия", приняли участие более 100 тыс. человек. Волонтеров уже ознакомили с правовой регламентацией избирательного процесса, обучив работе в специальном приложении – платформа позволяет отслеживать ситуацию в избирательном участке в онлайн-режиме.

По итогам жеребьевки в ЦИК партия заняла пятое место в бюллетене на предстоящих выборах.