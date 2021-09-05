Зайти на территорию страны смогут только жители приграничного региона

С понедельника, 6 сентября, в Ровенской области будет действовать упрощенный пропуск для граждан Украины в Белоруссию. Об этом сообщило подразделение Государственной пограничной службы Украины "Северная граница" в "Фэйсбуке".

В сообщении указывается, что правило будет касаться жителей пограничных поселений Ровенской области, которые могут пересечь границу во время сбора ягод и грибов. Такой порядок предусмотрен соглашением между погранслужбами обеих стран – он будет действовать до 15 ноября.

В это время пограничиники намерены ежедневно пропускать грибников с 6 утра до 8 вечера с соблюдением обязательного правила: граждане должны вернуться обратно в этот же день.

При пересечении границы необходимо иметь при себе действительный паспорт, запросы сельского исполнительного комитета с вклееной фотокарточкой и подписью главы сельсовета с печатью, а также именную квитанцию об оплате посещения ландшафтного заповедника. Переход разрешен только пешком или на велосипедах.

На месте все обязаны носить маски и подвергаться обязательному измерению температуры.

Напомним, в начале июля Александр Лукашенко объявил о закрытии границы между Белоруссией и Украиной. Президент объяснил свое решение тем, что террорестрические ячейки внутри страны готовили в Республике госпереворот.