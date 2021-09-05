Законы против жестокого обращения с животными стали делом принципа - Володин

Законы против жестокого обращения с животными стали делом принципа - Володин
Вячеслав Володин. Фото: Kremlin Pool/www.globallookpress.com
Гуманности удалось достичь лишь благодаря общественной поддержке, указал парламентарий

За последние пять лет Госдума уделяли пристальное внимание проблемам, которые связаны с защитой животных. Принятие ряда законопроектов, исключающих жестокое обращение с ними, было делом принципа, о чем заявил председатель Государственной думы Вячеслав Володин.

Как отметил парламентарий, именно общественная поддержка смогла привести к победе принципов гуманности в обращении с животными и преодолеть сопротивление.

Володин указал, что речь идет о законе "Об ответственном обращении с животными", наказании для живодерах, запрете контактной притравки, защите краснокнижных животных и запрете изъятия животных за долги.

Введение указанных норм в российское законодательство, указал Володин, вполне обосновано и должно было быть реализовано еще раньше.

"Животные – живые существа, им присущи чувства и эмоции, они способны испытывать боль и страдания. Мы должны их защищать, что и сделали", – написал политик в своем телеграм-канале.

Несмотря на принятие законопроектов, отметил парламентарий, на политическом поле до сих пор продолжаются дискуссии вокруг закоондательства, определяющего правила отношения к животным. Одна сторона заявляет, что принятых мер недостаточно, другие же требуют защиты от бродячих собак и обвиняют в появлении стай животных авторов приведенных выше инициатив.

Очевидно, заметил Володин, что люди сами являются виновниками такого явления. Для того, чтобы решить проблему, необходимо заниматься строительством приютов и пропагандой ответственного отношения к питомцам. Тогда и не будет животных, брошенных бездушными владельцами на произвол судьбы.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
Редакция

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