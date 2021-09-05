Как и Белоруссию: Россию затронул транспортный коллапс с Литвой

Как и Белоруссию: Россию затронул транспортный коллапс с Литвой
Фото: Matthias Balk/ dpa/ www.globallookpress.com
На границе в Калининградской области скопилась сотня фур

Длинная очередь из грузовиков сейчас стоит на границе между Россией и Литвой. Сотни фур не могут пройти через литовский контрольно-пропускной пункт как на въезд, так и на выезд. Причина, как сообщают пограничники, кроется в неполадках с оборудованием – все процедуры приходится проходить в ручном режиме. 

Проблемы начались еще в конце августа. В какие-то моменты пробка уменьшалась, однако в последнее время ситуация с пропуском грузовых машин обостряется, пишет "Интерфакс". 

Сейчас на границе скопилось около сотни автомобилей. Пограничники Литвы пропускают в час лишь один грузовик. По их заверениям, у них произошел сбой в работе информационных систем. Когда неисправность смогут устранить неизвестно.

Похожие проблемы происходят и на литовско-белорусской границе. Они начались в сентябре прошлого года после президентских выборов в республике. Ежедневно в пробке на контрольно-пропускном пункте стоит около тысячи грузовиков. В Белоруссии действует требование об обязательной пломбировке въезжающих автомобилей, из-за чего прохождение контроля сильно затягивается. У пограничников из Литвы, в свою очередь, наблюдаются постоянные сбои в работе оборудования. 

Источник: Интерфакс ✓ Надежный источник
Роман ИГНАТОВ

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