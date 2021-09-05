Путин высказался о случае с замечанием школьника: "Чушь какая"

Путин высказался о случае с замечанием школьника: "Чушь какая"
Фото: Kremlin Pool/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Президент не увидел в инциденте ничего плохого

История с огоровкой Владимира Путина по поводу Северной войны стала одной из самых нашумевших во время визита главы страны во Владивосток. Дошло до того, что в Кремле попросили не применять в школе никаких санкций к смелому школьнику, который решился сделать публичное замечание президенту. Сам Путин и вовсе назвал шумиху вокруг произошедшего "чушью".

Напомним, во время своего выступления лидер назвал Северную войну, которая длилась 21 год, "семилетней". На что один из присутствующих мальчишек его поправил. Путин поблагодарил школьника за это и как ни в чем не бывало продолжил выступление. Позже президент пояснил, как отнесся к поступку ребенка.

В интервью для телеканала "Россия 1" он рассказал, что даже не обратил особого внимания на поправку.

"Какая чушь! Ну чего такого-то в этом? Это говорит, наоборот, о том, что у нас ребята раскованные, подготовленные, слава богу. Ерунда какая-то!", – приводит его слова URA.RU. 

Президент подчеркнул, что если растет такая молодежь, то страна в надежных руках.

Источник: Смотрим.ру ✓ Надежный источник
Роман ИГНАТОВ
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