Ведущий указал на конкретное событие из Раннего Средневековья

Известный российский телеведущий, журналист Владимир Познер назвал заявил, что в истории Отечества существовал исторический "перекресток", который определил все судьбоносные решения в становлении государственности страны.

По словам журналиста, этим моментом стало принятие православия князем Владимиром – государственный деятель выбрал именно эту конфессию вместо католицизма, иудаизма и ислама.

"Этим он определил развитие России, развитие Руси, развитие национального характера", – выразил мнение журналист.

Публицист таким образом выразил уверенность, что в одно время выбор религии, сделанный Владимиром сотни лет назад, и стал государственным вектором, сыгравшим судьбоносную роль в развитии страны, о чем говорится на официальном сайте Познера.



"Это и есть тот перекресток, который в русской истории, с моей точки зрения, разумеется, является главным", – отметил писатель.

Писатель также рассказал, что в настоящее время занят съемками фильма – вместе с командой он плавал по Волге. Теперь Познер намерен бороздить автодороги необъятной России, чтобы попытаться выяснить, что есть "русский характер". Быть может, после завершения этого процесса у журналиста будет в голове конкретика, когда он попытается вновь ответить себе на этот вопрос.

Не так давно Познер назвал причину, по которой продолжает проживать в Российской Федерации, имея на руках гражданства Соединенных Штатов и Франции. Журналист заявил, что вопрос затрагивает его отношения с супругой.