Политик с июля лежал в реанимации

Первый президент Украины Леонид Кравчук в данный момент находится под присмотром немецких врачей. Об этом "Обозревателю" рассказал блогер Сергей Поярков.

Напомним, в конце июля экс-глава страны перенес операцию на сердце. После этого больше месяца он был подключен к аппарату ИВЛ.

По его блогера, Кравчук лежал в соседней палате в Киевском центре сердца. Операцию на сердце политику проводил кардиохирург Борис Тодуров, которого называют "гением украинской медицины".

После восстановления 87-летнего Кравчука увезли в Германию, где он продолжит проходить реабилитацию.



