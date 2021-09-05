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Первый президент Украины Леонид Кравчук в данный момент находится под присмотром немецких врачей. Об этом "Обозревателю" рассказал блогер Сергей Поярков.
Напомним, в конце июля экс-глава страны перенес операцию на сердце. После этого больше месяца он был подключен к аппарату ИВЛ.
По его блогера, Кравчук лежал в соседней палате в Киевском центре сердца. Операцию на сердце политику проводил кардиохирург Борис Тодуров, которого называют "гением украинской медицины".
После восстановления 87-летнего Кравчука увезли в Германию, где он продолжит проходить реабилитацию.
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