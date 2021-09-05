Первого вице-премьера Чехии ждет допрос после скандала со взрывами во Врбетице

Первого вице-премьера Чехии ждет допрос после скандала со взрывами во Врбетице
Фото: Dalibor Gluck/CTK/www.globallookpress.com
Речь идет о несостоявшемся визите в Москву

Первый вице-премьер Чехии Ян Гамачек 7 сентября должен явиться на допрос в полицию. Об этом он сообщил в эфире канала CNN Prima News. Как выяснилось, речь пойдет о поездке в Москву, которую он планировал в середине апреля. В итоге визит не состоялся, пишет РИА Новости.

О том, что Гамачек собирался в Россию, стало известно после скандальных обвинений нашей страны во взрывах во Врбетице, прогремевших на военных складах. Тогда он совместно с чешским премьером Андреем Бабишем в телеобращении заявил, что к случившемуся якобы причастны спецслужбы РФ. Тогда же было объявлено, что из Чехии вышлют 18 наших дипломатов. После этих заявлений СМИ опубликовали информацию о том, что до выступления по ТВ Гамачек намеревался поехать в российскую столицу. Сам он назвал эту информацию ложной.

Напомним, Россия ответила на действия чехов зеркально. Из страны выслали 20 дипломатов. Кремль заявил, что чешская сторона не предоставила никаких доказательств причастности Москвы к взрывам, а в ее политике явно прослеживается американский след.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Кристина ЧЕРНИКОВА
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