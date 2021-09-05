Тест: какой цвет у вашего характера

Нужно ответить на несколько простых вопросов

Психологи давно используют цветовые тесты для определения некоторых личностных человека. О влиянии различной схамы палитры на психоэмоциональное состояние специалистам давно известно. Предлагаем пройти тест и узнать, какой цвет наиболее полно соответствует вашему характеру. При ответе на вопросе постарайтесь отключить логику и руководствоваться только внутренними ощущениями.