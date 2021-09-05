Тест: какой цвет у вашего характера

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Психологи давно используют цветовые тесты для определения некоторых личностных человека. О влиянии различной схамы палитры на психоэмоциональное состояние специалистам давно известно. Предлагаем пройти тест и узнать, какой цвет наиболее полно соответствует вашему характеру. При ответе на вопросе постарайтесь отключить логику и руководствоваться только внутренними ощущениями.
Москва не учла интересов Токио
Ближайшие годы вряд ли окажутся благополучными для большинства россиян