Женщине грозит колония, заявляет источник

58-летняя гражданка Российской Федерации И. Викхольм содержится с конца мая 2021 года под стражей в Белоруссии. По информации незарегистрированного правозащитного центра "Весна", женщина является фигурантом уголовного дела. Ей инкриминируют распространение клеветнических измышлений, позорящих главу государства в соответствии со статьей 367 Уголовного кодекса Белоруссии.

Сама женщина свою вину не признает. 1 сентября в Генеральной прокуратуре республики сообщили, что передали в суд дело по "иностранной гражданке В.".

В сообщении надзорного ведомства указывалось, что женщина намеренно пыталась причинить ущерб главе государства, а потому еще 23 мая опубликовала через телефон твит с фотографией действующего президента Белоруссии и "клеветнические сведения о совершении им "акта терроризма и авиапиратства", передает URA.ru.

В сообщении "Весны" указывается, что, по всей видимости, речь идет о гражданке Российской Федерации 1963 года рождения. Она находится несколько месяцев в брестском следственном изоляторе. Правозащитники ссылаются на статьи 52 и 55 УК республики, говорящие о том, что исправительные работы, равно как и лишение свободы, не могут быть назначены в республике иностранному гражданину. Тем не менее, уверены в "Весне", женщине грозит колония.

Ранее сообщалось, что белорусскую певицу Анжелику Агурбаш доставили в один из московских отделов полиции. Звезде устроили допрос из-за объявления в розыск в родной стране. В Белоруссии известную исполнительницу обвиняют в оскорблении президента страны.