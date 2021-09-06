Россиянку будут судить в Белоруссии за твит о Лукашенко - правозащитники

Россиянку будут судить в Белоруссии за твит о Лукашенко - правозащитники
Фото: Zamir Usmanov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Женщине грозит колония, заявляет источник

58-летняя гражданка Российской Федерации И. Викхольм содержится с конца мая 2021 года под стражей в Белоруссии. По информации незарегистрированного правозащитного центра "Весна", женщина является фигурантом уголовного дела. Ей инкриминируют распространение клеветнических измышлений, позорящих главу государства в соответствии со статьей 367 Уголовного кодекса Белоруссии.

Сама женщина свою вину не признает. 1 сентября в Генеральной прокуратуре республики сообщили, что передали в суд дело по "иностранной гражданке В.".

В сообщении надзорного ведомства указывалось, что женщина намеренно пыталась причинить ущерб главе государства, а потому еще 23 мая опубликовала через телефон твит с фотографией действующего президента Белоруссии и "клеветнические сведения о совершении им "акта терроризма и авиапиратства", передает URA.ru.

В сообщении "Весны" указывается, что, по всей видимости, речь идет о гражданке Российской Федерации 1963 года рождения. Она находится несколько месяцев в брестском следственном изоляторе. Правозащитники ссылаются на статьи 52 и 55 УК республики, говорящие о том, что исправительные работы, равно как и лишение свободы, не могут быть назначены в республике иностранному гражданину. Тем не менее, уверены в "Весне", женщине грозит колония.

Ранее сообщалось, что белорусскую певицу Анжелику Агурбаш доставили в один из московских отделов полиции. Звезде устроили допрос из-за объявления в розыск в родной стране. В Белоруссии известную исполнительницу обвиняют в оскорблении президента страны.

Источник: Telegram • Требует проверки
Егор МАЛКОВ

Ответить:

Гость307858
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Это насколько надо быть тупым чтобы находясь на территории Белоруссии так подставляться. Эти альтернативные, ой оппозиционные отличаются умом и сообразительностью. До сих пор до них не дошло, что Хрущевская оттепель кончилась.
у
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Скоро мы доберемся до диктатора Не долго осталось ему издеваться над людьми
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