В Крыму сохраняется угроза терактов: эксперт спецслужб

В Крыму сохраняется угроза терактов: эксперт спецслужб
Фото: Aleksey Ivanov/ TV Zvezda / www.globallookpress.com
Цель организаторов диверсий - вызвать социальное недовольство на полуострове

Недружественные России силы вынашивают разные идеи, как ей навредить: от информационной кампании до диверсий, которые могут повлечь жертвы среди населения. Задача спецслужб РФ – действовать на опережение и жестко пресекать любые подобные устремления. На этом настаивает депутат крымского парламента, бывший сотрудник органов госбезопасности Сергей Дремов.

Комментируя сообщение о задержании в Крыму группы диверсантов, целью которых было повреждение газопровода под Симферополем, Дремов подчеркнул, что службы безопасности на полуострове сработали эффективно, но расслабляться рано – опасность терактов и диверсий по-прежнему велика:

"Угрозы в любом случае сохраняются, не только со стороны Украины, но и других недружественных нам стран",

– приводит РИА "Новости" мнение ветерана спецслужб. Он пояснил, что организаторы диверсий хотят посеять смуту в Крыму, вызвать недовольство жителей – а это вполне возможно, если лишить людей газа на неопределенное время. Поэтому либеральничать с ними не нужно – в США, например, в подобных случаях сразу стреляют на поражение.

Накануне стало известно, что в Крыму задержали пятерых участников "Меджлиса крымскотатарского народа*" (организация запрещена в РФ), в том числе замглавы Наримана Джелялова. Их подозревают в организации диверсии на полуострове.

* Организация запрещена на территории РФ

Источник: РИА Новости
Николай ВИКТОРОВ

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