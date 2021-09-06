Цель организаторов диверсий - вызвать социальное недовольство на полуострове

Недружественные России силы вынашивают разные идеи, как ей навредить: от информационной кампании до диверсий, которые могут повлечь жертвы среди населения. Задача спецслужб РФ – действовать на опережение и жестко пресекать любые подобные устремления. На этом настаивает депутат крымского парламента, бывший сотрудник органов госбезопасности Сергей Дремов.

Комментируя сообщение о задержании в Крыму группы диверсантов, целью которых было повреждение газопровода под Симферополем, Дремов подчеркнул, что службы безопасности на полуострове сработали эффективно, но расслабляться рано – опасность терактов и диверсий по-прежнему велика:

"Угрозы в любом случае сохраняются, не только со стороны Украины, но и других недружественных нам стран",

– приводит РИА "Новости" мнение ветерана спецслужб. Он пояснил, что организаторы диверсий хотят посеять смуту в Крыму, вызвать недовольство жителей – а это вполне возможно, если лишить людей газа на неопределенное время. Поэтому либеральничать с ними не нужно – в США, например, в подобных случаях сразу стреляют на поражение.

Накануне стало известно, что в Крыму задержали пятерых участников "Меджлиса крымскотатарского народа*" (организация запрещена в РФ), в том числе замглавы Наримана Джелялова. Их подозревают в организации диверсии на полуострове.