Услуга по компенсации платы за детский сад в Москве стала доступна онлайн

Услуга по компенсации платы за детский сад в Москве стала доступна онлайн
Фото Е. Самарина. Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы / www.mos.ru
Размер суммы рассчитывается индивидуально

Москвичи, дети которых посещают детский сад, теперь могут вернуть часть платы через портал городских услуг mos.ru. Размер компенсации рассчитывается индивидуально и зависит от имеющихся у семьи льгот, количества детей и фактически внесенной суммы.

Получить компенсацию можно было и раньше. Но для этого нужно было найти время на личный визит в соответствующие ведомства. Теперь стало гораздо проще и удобнее.

"Город создает условия, которые позволяют жителям оформлять социально значимые услуги онлайн, без личных визитов в ведомства и заполнения бумаг. (…) Родители могут подать заявление в любое удобное время, и это значительно упрощает процесс",

– рассказали в пресс-службе Департамента информационных технологий города Москвы.

Чтобы подать заявку, нужно выбрать в каталоге услуг на mos.ru услугу "Компенсация части родительской платы". Сделать этом могут родители или законные представители воспитанника детского сада, подведомственного Департаменту образования и науки города Москвы. Важно, чтобы паспортные данные заявителя и законное представительство (родство или опека) были подтверждены в личном кабинете на портале mos.ru.

Компенсация на первого ребенка составит 20% от внесенной платы, на второго – 50%, на третьего и последующих детей – 70% (учитываются все несовершеннолетние дети в семье, а также студенты очных отделений вузов до 23 лет). 

С 1 сентября 2021 года в Москве можно отдать в детский сад ребенка, достигшего возраста два года и два месяца.

Источник: www.mos.ru
Николай ВИКТОРОВ

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